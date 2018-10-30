Граждане Молдовы, которые работают в Испании, смогут получать пенсии этой страны

В этом месяце должны начаться переговоры по проекту соглашения между Молдовой и Испанией о социальном обеспечении. Соответсвующий указ был опубликован сегодня в "Официальном мониторе Республики Молдова".

В состав делегации, которая примет участие в переговорах, войдут 10 чиновников из Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальной кассы социального страхования и Министерства иностранных дел и европейской интеграции, передает Молдпрес.

Глава молдавской делегации, госсекретарь по вопросам социального обеспечения Минздрава Нелли Русу наделена полномочиями для парафирования согласованного текста соглашения.

Цель документа – создать структуру социального обеспечения для трудящихся-мигрантов, проживающих и/ или работающих на территории одного или обоих договаривающихся государств.

Молдова подписала 13 двусторонних соглашений о социальном обеспечении с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией и Турцией.