Сотрудники Школы медицины Университета Дзикей провели эксперимент. Они установили: добровольцы, принимавшие витамин D, реже становились жертвами вирусных инфекций.
Витамин стимулирует иммунитет за счет активизации специальных соединений - дефензина и кателицидина. Данные соединения способны справиться с вирусами гриппа, с менингитом, пневмонией, передает meddaily.ru.
Эксперты рекомендуют взрослым принимать от 100 до 200 международных единиц витамина D. А вот для пожилых людей, детей, беременных и кормящих женщин дозировка должна быть в 2-3 раза больше. Помимо БАДов, витамин D можно найти в рыбе и икре, в свиной и говяжьей печени, яйцах, сливках, сметане, растительном масле, грибах.
Что касается эпидемической обстановки в России, то первая волна гриппа ожидается в середине осени. Российские специалисты признают важность профилактических мер, к которым относятся правильное питание, соблюдение правил гигиены и прием витаминов. Однако основную ставку они делают на прививки.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятно получение премии.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Повысится Ваша деловая активность.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Неудачный день для секса. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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