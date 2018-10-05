Эксперимент японских медиков: спорт и витамин D могут защитить от гриппа

Сотрудники Школы медицины Университета Дзикей провели эксперимент. Они установили: добровольцы, принимавшие витамин D, реже становились жертвами вирусных инфекций.

Витамин стимулирует иммунитет за счет активизации специальных соединений - дефензина и кателицидина. Данные соединения способны справиться с вирусами гриппа, с менингитом, пневмонией, передает meddaily.ru.



Эксперты рекомендуют взрослым принимать от 100 до 200 международных единиц витамина D. А вот для пожилых людей, детей, беременных и кормящих женщин дозировка должна быть в 2-3 раза больше. Помимо БАДов, витамин D можно найти в рыбе и икре, в свиной и говяжьей печени, яйцах, сливках, сметане, растительном масле, грибах.



Что касается эпидемической обстановки в России, то первая волна гриппа ожидается в середине осени. Российские специалисты признают важность профилактических мер, к которым относятся правильное питание, соблюдение правил гигиены и прием витаминов. Однако основную ставку они делают на прививки.