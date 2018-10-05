Ученые объяснили почему так важно обниматься

Ученые из университета Карнеги-Меллона доказали, что объятия не только приятный акт, но и очень необходимы и важны для организма человека, пишет в четверг, 4 октября Study Finds.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, объятия помогают нам почувствовать себя лучше. Кроме того, этот жест может оказать заметное влияние на настроение и стресс после социального конфликта, передает MIGnews.com.



Специалисты отмечают, что объятия повышают выработку организмом гормона окситоцина, и именно поэтому нам так приятно обниматься.



Объятия также выступают в качестве социальной поддержки и помогают легче переносить простудные заболевания, говорится в статье ученых.



"Объятие может быть эффективным способом поддержки как мужчин, так и женщин, которые испытывают конфликт в отношениях", - говорит соавтор Майкл Мерфи.



Результаты эксперимента, в котором приняли участие 400 добровольцев, показали, что положительный эффект от объятий продолжается на следующий день.