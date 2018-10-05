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Японские психиатры описали невероятный случай: пересаженный костный мозг вылечил и рак, и шизофрению
// фото: Knews.kg
18:41, 05 Oct 2018
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Японские психиатры описали невероятный случай: пациента с шизофренией удалось вылечить совершенно случайно - путем пересадки костного мозга. Впрочем, после того как они опубликовали эту историю в научном журнале Frontiers in Psychiatry, выяснилось, что это далеко не единственный подобный случай.

В адрес авторов статьи стали поступать письма с описанием похожих историй чудесного исцеления, когда пациентов удавалось случайно вылечить от душевного недуга - параллельно с лечением основного заболевания.

И теперь, год спустя, ученые, кажется, поняли, как это происходит, пишет ВВС.

Галлюцинации у пациента Н. начались на 24-м году жизни. Ему казалось, что мысли утекают из его головы - и их могут видеть другие люди. А при просмотре фильмов ему мерещилось, что актеры подают ему тайные знаки, пытаясь вступить с ним в контакт. Он стал нервным, раздражительным, потерял сон.

Психиатр Цуёси Мияока диагностировал у Н. параноидальную шизофрению и прописал ему курс нейролептиков. Однако лекарства не помогали - расстройство оказалось устойчивым к медикаментам. Год спустя состояние пациента ухудшилось. Он стал быстро уставать, задыхаться, у него начались приступы лихорадки. Очередное обследование показало, что у Н. острый миелоидный лейкоз - одна из разновидностей рака крови. Чтобы спасти ему жизнь, была необходима пересадка костного мозга.

Донор был найден, и трансплантация прошла успешно. Тут-то и произошло чудо: у мужчины исчезли галлюцинации, а вместе с ними и ощущение тревожности. Его шизофрения полностью пропала. Поначалу врачи думали, что это временное явление и недуг вернется. Однако с тех прошло уже несколько лет, и доктор Мияока подтверждает: пациент не показывает никаких признаков шизофрении, несмотря на то что больше не принимает таблетки.

Пересадка костного мозга фактически перезагружает иммунную систему пациента. Химиотерапия уничтожает старые лимфоциты, а новые формируются уже в донорском органе. Конечно, нельзя делать далеко идущие выводы лишь по одному случаю, и вполне вероятно, что Н. помогли препараты, которые он принимал до и после операции по трансплантации. Но само выздоровление указывает на то, что его психическое состояние было как-то завязано на иммунную систему.

Это довольно невероятное предположение - в конце концов, что общего у нашего иммунитета с мозгом? Однако всё больше исследователей приходят к выводу, что подобная связь существует. По словам Роберта Йолкена, профессора отделения нейровирусологии в Университете Джонса Хопкинса, среди пациентов с шизофренией около трети демонстрируют и признаки иммунного дисбаланса.

"Роль активации иммунитета при серьезных психических расстройствах - пожалуй, самое интересное новое направление в изучении подобных заболеваний", - цитирует профессора New York Times.




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