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На официальной карте Луны появилось два новых имени
// фото: NASA / IAU
19:33, 05 Oct 2018
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Два кратера на поверхности Луны официально были названы в честь экипажа космического корабля "Аполлон-8", совершившего первый облет спутницы Земли в истории человечества. Об этом сообщает пресс-служба Международного астрономического союза.

Сегодня на официальной карте Луны появилось два новых имени – кратеры "Восход Земли" Андерса (Anders' Earthrise) и "Путь домой-8" (8 Homeward). Они находятся неподалеку от кратера Пастер G, в точке, непосредственно связанной с "Аполлоном-8", передает РИА Новости.

Программа "Аполлон" была одним из самых масштабных и дорогих космических проектов в истории человечества. В промежутке между декабрем 1968 года и декабрем 1972 года к Луне было отправлено 11 экипажей, шесть из которых совершили посадку на поверхность спутницы Земли и провели массу уникальных экспериментов.

На сегодняшний день меньше половины астронавтов миссий "Аполлон", высаживавшихся на Луне, остается в живых. В их число входят Базз Олдрин, Дэвид Скотт, Чарльз Дьюк и Гаррисон Шмитт.

За минувшие годы умерли Нил Армстронг, Пит Конрэд, Алан Шэппард, Эдгар Митчелл, Джеймс Ирвин, Джин Чернан, Алан Бин и Джон Янг. Члены экипажей "Аполлонов" до сих пор представляют большой интерес для ученых в контексте изучения того, как длительное пребывание в космосе за пределами "радиационного щита" Земли влияет на здоровье человека.

Фрэнк Борман, Джеймс Лоуэлл и Уильям Андерс, члены экипажа "Аполлона-8", не попали в число астронавтов, ступавших по поверхности Луны, однако их достижения были не менее значимыми, чем у Армстронга и его соратников.

В частности, кратер "Восход Земли" был назван так в честь первой цветной фотографии нашей планеты, которую сделал Уильям Андерс в тот момент, когда "Аполлон-8" пролетал над кратером Пастер и покидал "темную сторону" Луны. На этом снимке можно поверхность спутницы Земли, покрытую кратерами, в число которых входят и два новых объекта. 

Эта фотография давно стала предметом постоянной критики и сомнений со стороны конспирологов и сторонников теории "плоской Земли", считающих программу "Аполлон" фальшивкой, а сам шедевр Андерса – грубой или изощренной подделкой.

Помимо этого снимка, который сегодня многие фотографы считают одной из самых значимых карточек в истории искусства, экипаж "Аполлона-8" получил первые детальные снимки обратной стороны Луны, а также провел первую "радиотрансляцию" с другой планеты, поздравив президента Кеннеди и всю Землю с наступлением католического Рождества. 




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