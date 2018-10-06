Специалисты из Калифорнийского университета выяснили, что главным признаком счастливых и успешных отношений является использование партнерами в разговорах местоимения "мы", результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!.
По словам одного из авторов работы Меган Роббинс, употребление местоимения "мы" свидетельствует о тесной связи людей, которые не подвержены эгоизму в отношениях и намерены плодотворно развивать партнерство, передает РИА Новости.
Как отмечают исследователи, такая ситуация актуальна не только для молодых, но и для пожилых пар. При этом особенно важно использовать местоимение "мы" во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, добавляют ученые.
"Эти слова могут изменить отношения людей, сделав их более близкими и доверительными", — заключают специалисты.
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