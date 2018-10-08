Ученые доказали, что мужчины лучше ориентируются в пространстве

Британские и российские учёные провели совместное исследование пространственных способностей мужчин и женщин, пишут "Известия". В их эксперименте поучаствовало почти три тысячи человек в возрасте 19 и 20 лет. Они выполнили онлайн-тесты, в ходе которых проверили своё механическое мышление и ещё более десяти аспектов пространственных способностей. В итоге результаты у мужчин в среднем оказались лучше, чем у женщин. Разрыв составил до 16%.

— Это в очередной раз подтверждает, что пространственные способности отличаются от других, например от общего интеллекта, по которому различий между мужчинами и женщинами не наблюдается, — отметила один из авторов исследования — профессор Томского государственного университета и Голдсмитского колледжа (Университет Лондона, Великобритания) Юлия Ковас.

Учёные попытались выяснить, почему мужчины лучше ориентируются в пространстве, и проверили несколько гипотез. Сначала они подозревали, что на эту способность влияет тестостерон, и для этого сравнили результаты близнецов. Исследователи считали, что девочки, у которых есть брат-близнец, получают мужской гормон в утробе матери и это влияет на их мышление. Однако тесты это не подтвердили — результаты тех, у кого сестра-близнец, оказались ничуть не хуже, пишет life.ru.

Теперь учёные приходят к выводу, что пространственные способности мужчин и женщин сложились исторически, на них повлияла социокультурная среда: сильная половина человечества занималась охотой, которая требует хорошей ориентации в пространстве.