Бороздит просторы Вселенной: аппарат Voyager 2 приблизился к краю Солнечной системы

Космический аппарат Voyager 2 приблизился к краю Солнечной системы и вскоре выйдет в межзвездное пространство, сообщили в NASA.

Сейчас он находится более чем в 17 миллиардах километров от нашей планеты – это в 118 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем, передает МИР24.

Аппаратура Voyager 2 фиксирует изменения окружающей среды, в частности, увеличение космических лучей. Последние представляют собой частицы, возникающие вне Солнечной системы.

Ученые отмечают, что зонд пока не достиг края гелиопаузы (условная граница между слоями солнечного ветра и межзвездным газом). Но это должно произойти в ближайшие месяцы.

С 2007 года аппарат движется через внешний слой гелиосферы. Когда он минует ее, то станет вторым искусственным объектом (после Voyager 1), вышедшим в открытый космос.

Оба зонда были запущены в 1970-х годах. Они еще функционируют, но их мощность постепенно уменьшается. По расчетам специалистов, «Вояджеры» окончательно замолчат к 2030 году. Но до этого они могут передать массу важнейших сведений о межзвездном пространстве.

После того, как миссия аппаратов будет завершена, они продолжат путешествие по Млечному пути. Покинуть галактику они не смогут из-за сил гравитации.