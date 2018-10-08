Прием витамина D не укрепляет кости человека

Ученые из Оклендского и Абердинского университетов провели фундаментальное исследование и пришли к выводу, что прием витамина D, вопреки распространенному мнению, не влияет благоприятно на состояние костей человека, сообщает The Guargian.

Жители северных стран, испытывающие дефицит в получении солнечных лучей, зачастую обращались к БАДам: с марта по октябрь употребление витаминов рекомендовано департаментами здравоохранения по всему миру, передает mir24.tv.

Неожиданный вывод основан на 81 исследовании. Анализ показал, что витамин D, получаемый в виде добавок, не предотвращает переломы и не улучшает минеральную плотность костной ткани. Эффект достигается только естественным путем: принимая солнечные ванны и употребляя такие продукты, как рыбий жир, грибы и морепродукты.

Исследования проводились среди пенсионеров, однако специалисты утверждают, что новое знание можно применить в отношении людей любого другого возраста.