Ученые из Оклендского и Абердинского университетов провели фундаментальное исследование и пришли к выводу, что прием витамина D, вопреки распространенному мнению, не влияет благоприятно на состояние костей человека, сообщает The Guargian.
Жители северных стран, испытывающие дефицит в получении солнечных лучей, зачастую обращались к БАДам: с марта по октябрь употребление витаминов рекомендовано департаментами здравоохранения по всему миру, передает mir24.tv.
Неожиданный вывод основан на 81 исследовании. Анализ показал, что витамин D, получаемый в виде добавок, не предотвращает переломы и не улучшает минеральную плотность костной ткани. Эффект достигается только естественным путем: принимая солнечные ванны и употребляя такие продукты, как рыбий жир, грибы и морепродукты.
Исследования проводились среди пенсионеров, однако специалисты утверждают, что новое знание можно применить в отношении людей любого другого возраста.
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БЛИЗНЕЦЫ
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