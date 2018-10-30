Программу "Сад Молдовы" расширят: финансирование по ней смогут получать и овощеводы

Проект по реструктуризации садоводческого сектора "Livada Moldovei" ("Сад Молдовы") будет расширен: в число отобранных к финансированию областей включат и овощеводство. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Николае Чубук.

"Овощеводство - важная область, которая, к сожалению, недостаточно развита. Мы производим овощи, но полученные объемы с большим трудом обеспечивают местный рынок. У нас есть большой потенциал в этой сфере, включая экспорт, поэтому отечественное овощеводство нужно развивать, чтобы оно стать конкурентоспособной отраслью, и это требует инвестиций", - сказал министр.

Он уточнил, что в проект также внесены виноделие, цветоводство, агротуризм и т. д. "Производители смогут получить инвестиции на инфраструктуру, орошение, отопительные и холодильные системы и т. д.", - уточнил Чубук.

Проект "Сад Молдовы" - это линия кредитования, предоставляемая Европейским инвестиционным банком правительству РМ, которое, в свою очередь, предоставляет этот кредит участвующим коммерческим банкам. Кредитная линия начала действовать в 2016 году и рассчитана на пятилетний период, напоминает Молдпрес.

Общий бюджет программы реструктуризации садоводческого сектора "Сад Молдовы" составляет 120 млн евро. Уже освоено более 30 млн евро, предоставленные 45 отечественным производителям.