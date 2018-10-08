Ученые назвали главную опасность поздней беременности

Помимо сложностей с зачатием женщин, решивших забеременеть после 35 лет, ждут и другие проблемы со здоровьем. На примере проблем со здоровьем у грызунов, чей возраст и биологическое состояние организма соответствовали возрасту 35-летних женщин, учёные из Университета Альберты установили, что поздняя беременность может обернуться для женского здоровья целым ворохом проблем.

Как сообщаетDaily Mail, беременность в возрасте 35+ может спровоцировать серьёзные сбои в работе сердечно-сосудистой системы — от хронической ишемии сосудов до нарушения работы сердечной мышцы.

К тому же здоровьем ребёнка придётся заниматься более активно. В ходе исследований учёные установили, что проблемы с сердцем и сосудами в семи случаях из десяти будут передаваться по наследству. Канадские специалисты по планированию беременности утверждают, что с первой недели после зачатия организм женщины должен получать дополнительную "подпитку" — витамины и специальные составы, укрепляющие стенки сосудов, пишет life.ru.