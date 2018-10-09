Ученые выяснили происхождение кенгуру в Австралии

Палеонтологи из Университета Флиндерса пришли к выводу, что кенгуру в Австралии появились по меньшей мере на 1 млн лет раньше, чем принято считать.

Около 12,5 млн лет назад на планете началось глобальное потепление, что, как считают ученые, повлияло на эволюцию этих животных в связи с уменьшением лесов в Австралии и появлением сухих травянистых равнин, пишет Известия.ru.

Кенгуру пришлось приспосабливаться к новой диете, ранее они питались мягкими листьями. Около 3 млн лет назад им удалось это сделать — анатомия зубного аппарата кенгуру преобразовалась под жесткую траву, сообщает телерадикомпания «Мир» со ссылкой на Science.

Ранее ученые полагали, что современный вид кенгуру появился около 2 млн лет назад и считался одним из самых молодых видов травоядных.