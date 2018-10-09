Ученые научились редактировать ДНК зародыша в материнской утробе

Молекулярным биологам впервые удалось изменить ДНК мышиного зародыша, который находился в материнской утробе. Они «починили» мутацию и спасли эмбрионы, которым грозило стремительное разрушение печени после рождения. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Medicine.

Уильям Перенто из университета Пенсильвании (США) заявил, что теперь главной задачей молекулярных биологов станет перенос лабораторной методики в реальную жизнь, передает 360tv.

«Мы надеемся, что наш подход даст медикам возможность бороться с мутациями, которые или убивают ребенка, или вызывают тяжелые проблемы после рождения», — отметил американский ученый.

Изменение ДНК эмбриона было осуществлено при помощи созданного в 2015 году американским ученым Фэнем Чжаном геномного редактора CRISPR/Cas9. Команда Чжана уверяет, что редактирование генома осуществляется со стопроцентной точностью.

Перенто сообщил, что хорошие результаты опытом дали возможность ученым удалять потенциально смертельные мутации из ДНК зародышей, что в будущем позволит вовсе защитить младенцев от врожденных заболеваний. Генетики продолжают работу над созданием генной терапии «безвирусного» типа.