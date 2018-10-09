Молекулярным биологам впервые удалось изменить ДНК мышиного зародыша, который находился в материнской утробе. Они «починили» мутацию и спасли эмбрионы, которым грозило стремительное разрушение печени после рождения. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Medicine.
Уильям Перенто из университета Пенсильвании (США) заявил, что теперь главной задачей молекулярных биологов станет перенос лабораторной методики в реальную жизнь, передает 360tv.
«Мы надеемся, что наш подход даст медикам возможность бороться с мутациями, которые или убивают ребенка, или вызывают тяжелые проблемы после рождения», — отметил американский ученый.
Изменение ДНК эмбриона было осуществлено при помощи созданного в 2015 году американским ученым Фэнем Чжаном геномного редактора CRISPR/Cas9. Команда Чжана уверяет, что редактирование генома осуществляется со стопроцентной точностью.
Перенто сообщил, что хорошие результаты опытом дали возможность ученым удалять потенциально смертельные мутации из ДНК зародышей, что в будущем позволит вовсе защитить младенцев от врожденных заболеваний. Генетики продолжают работу над созданием генной терапии «безвирусного» типа.
Комментарии
- Разоблачены главные мифы о женской красоте
- Ученые выяснили происхождение кенгуру в Австралии
- Ученые назвали главную опасность поздней беременности
- Прием витамина D не укрепляет кости человека
- Бороздит просторы Вселенной: аппарат Voyager 2 приблизился к краю Солнечной системы
- Ученые доказали, что мужчины лучше ориентируются в пространстве
- Назван главный признак счастливых отношений
- На официальной карте Луны появилось два новых имени
- Японские психиатры описали невероятный случай: пересаженный костный мозг вылечил и рак, и шизофрению
- Ученые объяснили, почему так важно обниматься
- Авиакомпании оказались равнодушны к домогательствам на высоте
- У участницы "Битвы экстрасенсов" обнаружили редкое заболевание
- В Лос-Анджелесе зафиксирована вспышка тифа
- Королеву Елизавету могут выселить из дворца
- Главный актер сериала "Кухня" сбил пешехода в Москве
- Трагедия на Рышкановке: двое погибших пенсионеров были гражданами Израиля
- "Скажите моей жене, что телефон нельзя починить": китаец дал взятку в сервисе
- Психиатры в ужасе: 12-летняя школьница из Сочи призналась в людоедстве
- Странным синим огням над Москвой нашлось объяснение
- Ученые назвали главную опасность поздней беременности
- Мощный взрыв прогремел в жилом доме на Рышкановке. ФОТО
- Предварительные данные спасателей: в результате взрыва на Рышкановке погибли три человека. ВИДЕО разбора завалов
- В столице проходит ежегодная выставка International Fashion Expo
- Под завалами после взрыва в квартире на Рышкановке могут оставаться жертвы
- Как выглядят с воздуха разрушения в доме, где в субботу вечером произошел взрыв. Кадры с дрона
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com