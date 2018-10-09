Бьюти-эксперт австралийского фармацевтического бренда Priceline по имени Элисон разоблачила самые распространенные мифы о женской красоте, сообщает Daily Mail.
Во-первых, горячая вода не раскрывает поры, а только причиняет вред коже лица. По мнению косметологов, лучший способ уменьшить поры — тщательно умываться и следить, чтобы на лице не оставалось косметики.
Кроме того, сам по себе макияж не портит кожу и не становится причиной образования прыщей. «Нет ни одного исследования, которое бы доказало, что мейкап вызывает акне. Проблема может заключаться в том, как вы его наносите и снимаете», — цитирует слова Элисон lenta.ru.
Также выяснилось, что растирание парфюма на запястьях не только искажает аромат, но и заставляет его выветриваться быстрее. «Чтобы запах держался дольше, сначала наносите его на волосы, а затем — на любые другие точки», — рекомендовала специалист.
Многие полагают, что если сбрить волосы, то свежие вырастут более густыми и толстыми. По словам Элисон, первой после бритья на поверхности кожи появляется самая толстая часть волоса. Однако размер волосяной фолликулы измениться не может, волосы продолжают расти, и со временем истончаются.
Наконец, большинство женщин считает, что частая стрижка волос ускоряет их рост. На самом деле скорость роста зависит только от состояния здоровья человека. «Стрижка ни на что не влияет, они растут как обычно. Но когда организм недополучает питательных веществ, его второстепенные части — волосы и ногти — страдают первыми», — разъяснила Элисон.
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