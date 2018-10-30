Экспорт молдавских товаров в страны ЕС достиг исторического максимума в 69%

Экспорт Республики Молдова в страны ЕС достиг исторического максимума в 69.3%. Статистические данные о внешней торговле Республики Молдова за январь-август 2018 года обнародованы сегодня Национальным бюро статистики (НБС). Они подтверждают прогнозы экспертов в связи с ростом доли ЕС в общем объеме экспорта и приближением этого показателя к отметке в 70%.

Официальная статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года, доля экспорта в ЕС составила 64.1%. Поставки товаров из Республики Молдова на европейский рынок выросли за восемь месяцев 2018 года на 32.6%, достигнув 1,2 млрд. долларов США, передает Молдпрес.

Три страны ЕС - Румыния, Италия и Германия принимают 69.3% объема молдавского экспорта на европейский рынок. За отчетный период в 1,6 раз выросли поставки в Италию, на 54.1% в Германию и на 39.9% в Румынию.

Рост поставок на внешний рынок «на 90% обусловлен ростом экспорта в страны Европейского союза, который является беспрецедентным для нашей страны. Напомним, что в 2017 году доля ЕС в росте нашего экспорта также была очень высокой - 75%», - отмечал экономист Вячеслав Ионицэ. Он также говорил, что если тенденция сохранится, в 2018 году «экспорт в ЕС может составить 70% от общего объема экспорта, что будет эквивалентно экспорту в СНГ 20 лет назад».

С другой стороны, экспорт товаров в страны СНГ сократился на 6,7%, а его доля в общем объеме экспорта сократилась на 15.8% за восемь месяцев этого года, по сравнению с 20.9% в январе-августе 2017 года.

По данным НБС, Республика Молдова экспортировала за восемь месяцев этого года товаров на сумму 1 млрд. 752 млн. долларов США, из которых 70% - отечественные товары.

87.2% экспортируемых товаров вывезли автомобильным транспортом, 7% морским, 3,7% - железнодорожным и 2.1% - воздушным.

По данным Национального бюро статистики, в январе-августе 2018 года объем импорта составил 3 млрд. 707 млн. долларов США, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.