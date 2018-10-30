Евросоюз инвестирует 10 млн евро в инфраструктуру молдавских населенных пунктов

Евросоюз продолжит финансирование программы "Поддержка мер для укрепления доверия". В ближайшие три года в инфраструктуру населенных пунктов инвестируют 10 миллионов евро. Заявление сделал представитель Делегации ЕС в Молдове Марко Геммер.

"Мы продолжим создание лучших условий жизни для граждан. Проект не связан с политикой. Мы хотим создать для жителей обоих берегов Днестра лучшие условия в области здравоохранения, а для СМИ - такие условия, чтобы они могли отображать реальную картину", - сказал представитель делегации ЕС в Молдове Марко Геммер.

Программа "Поддержка мер для укрепления доверия" внедряется в Молдове с 2009 года. До сих пор Евросоюз инвестировал в разные проекты более 20 миллионов евро.

"В рамках этого проекта, объединяющего оба берега Днестра, нам удалось создать три тысячи рабочих мест и предоставить помощь в создании 900 предприятий", - сказала координатор-резидент ООН в Молдове Дафина Герчева.

Программа нацелена на укрепление доверия между жителями обоих берегов Днестра посредством внедрения проектов в социально-экономической области. Она реализуется Программой развития ООН. До сих пор было восстановлено более 80 объектов инфраструктуры.