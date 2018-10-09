Психологи рассказали, как побороть осеннюю депрессию

Психолог Арина Липкина рассказала, что для борьбы с осенней депрессией существует ряд мер, но те, которые нужно принять, зависят от возраста, образа жизни и места проживания.

— Это может быть связано с недостатком витамина D3, мелатонина, который у нас вырабатывается перед сном. Мы засыпаем не потому, что устаём, а потому что мелатонин регулирует суточные ритмы. То есть становится темно и он начинает вырабатываться, — сказала психолог.

По словам Липкиной, препараты, которые содержат витамины, можно купить в аптеке. Другой причиной депрессии, как добавила эксперт, является недостаток или нарушение выработки серотонина, пишет life.ru.

— То есть тут зависит от общего состояния человека, в принципе, тут можно сдать анализ крови на уровень D3 и так же усиленно принимать витамины и вести более физически активный образ жизни, записаться в спортзал или просто бегать, — резюмировала она.