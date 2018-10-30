"Старт для молодых": новая программа Минэкономики предлагает финансовую помощь тем, кто откроет предприятия в сельской местности

Новые возможности для молодых предпринимателей открывает программа, разработанная Минэкономики. Она предлагает финансовую помощь в 180 тысяч леев тем, кто откроет в сельской местности предприятия, основанные на использовании технологий.

Бюджет программы "Старт для молодых" предположительно составит 60 миллионов леев. Он рассчитан на поддержку 250 проектов. Финансирование предусмотрено в два этапа: один обеспечит доступ к обучению, второй - к реализации проекта.

По оценке разработчиков программы, она позволит создать в сельской местности более 400 рабочих мест, а также мотивирует молодежь не покидать родину.

Сегодня программу "Старт для молодых" планируется обсудить на заседании правительства.