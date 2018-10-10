Распространенная желудочная бактерия Helicobacter pylori (H. pylori) может вызывать рак желудка, а также несколько типов колоректального рака. Такой вывод сделали специалисты из Медицинского центра университета Дьюка (США), сообщило издание Eurekalert.
По словам ведущего автора исследования Мейра Эпплина, открытие представляет интерес с точки зрения того, что онкологические заболевания желудка можно предотвратить с помощью антибиотиков, передает 360tv.
Исследователи изучили образцы крови более восьми тысяч человек и также выяснили, что наиболее сильная связь между развитием рака и присутствием в организме бактерии H. pylori прослеживалась у представителей негроидной и монголоидной рас.
Следующие исследования будут посвящены тому, есть ли зависимость между раком и генетикой. Также ученые собираются выяснить, могут ли антитела к белку VacA H. pylori служить признаком колоректального рака.
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