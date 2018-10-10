Найден простой способ разгладить одежду без утюга

Британские СМИ рассказали о простом способе разгладить одежду без утюга. Лайфхак появился накануне на сайте издания Daily Mail.

По словам журналистов, для этого необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. Во время работы машины из кубиков льда будет образовываться водяной пар, который и отпарит ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться, пишет Известия.ru.

При этом не рекомендуется класть в машину большое количество одежды, так как в этом случае лед может не помочь.