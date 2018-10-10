Итальянские археологи изучили останки погибших в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Как говорится в их исследовании, которое опубликовано в журнале Plos One, у большинства жителей головы буквально взрывались.
Извержение Везувия стало одной из самых страшных катастроф в истории. Стихия за два дня разрушила древнеримские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, которые были ближе всего расположены к подножию вулкана, пишет life.ru.
В работе учёные изучили кости погибших и выяснили, что смерть их была мгновенной. На костях и внутри черепов были обнаружены минеральные осадки красного и чёрного цветов. Анализ показал, что в них содержится много железа и его оксидов.
Находка, по словам археологов, свидетельствует о том, что кровь у людей закипала и моментально превращалась в пар.
— Такой эффект представляется исходом одновременного непосредственного воздействия высоких температур и внутричерепного давления пара, вызванного вскипанием мозга, и взрыва черепа в результате, — отметили исследователи.
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