Человек способен распознать до 5000 лиц, выяснили психологи из Йоркского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
На протяжении часа 25 добровольцев должны были вспомнить как можно больше лиц людей, с которыми они сталкивались на протяжении жизни. Затем в течение еще одного часа они должны были вспомнить лица известных им знаменитостей — актеров, музыкантов, политиков. Помнить имена было необязательно. Лучше всего участники вспоминали людей в первые минуты теста. Также, чтобы проверить, каких знаменитостей участники знали, но не вспомнили, ученые показали им снимки 3441 известного человека. Ответ засчитывался, если участник узнавал знаменитость как минимум на двух фото.
Участники смогли вспомнить от 1000 до 10 тыс. лиц, пишет Газета.ru. В среднем, им удалось вспомнить около 5000 лиц. Хотя эксперимент имел ряд ограничений, в частности, его результаты зависели от честности участников, исследователи рассчитывают, что его результаты будут полезны. Так, предстоит выяснить, почему одни люди способны запомнить намного больше лиц, чем другие. Кроме того, около 2% населения страдает от невозможности узнавать лица — прозопагнозии. Исследователи рассчитывают, что накопление данных о том, как люди узнают лица, помогут справиться с этой проблемой.
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