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Медики рассказали, как избавиться от диабета без лекарств
// фото: Global Look Press
15:36, 10 Oct 2018
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Канадские медики заявили, что периодические голодовки помогают избавиться от диабета второго типа. Об этом сообщает журнал BMJ Case Reports.

Отмечается, что недавно к врачам обратились трое больных мужчин, которые страдали диабетом второго типа. Все они принимали инсулин и другие препараты, которые подавляли болезнь. Поскольку пациенты не хотели решаться на операции и иные способы лечения, врачи предложили им поучаствовать в эксперименте. Суть его заключалась в том, чтобы избавиться от диабета с помощью голодовки, пишет life.ru.

Два пациента согласились на менее щадящий режим и ели через день, а третий — каждые трое суток. Подобной диеты мужчины придерживались около 10 месяцев. За их здоровьем всё это время следили учёные.

В итоге эксперимент прошёл успешно. Спустя месяц больные смогли полностью отказаться от антидиабетических препаратов, ведь уровень глюкозы и инсулина в их крови упал почти до нормального уровня. А через несколько месяцев мужчины смогли сбросить вес на 10–18% и избавиться от последствий развития болезни.

Врачи подчеркнули, что такая терапия эффективна, но доказательств того, что она помогает во всех случаях, пока не существует.




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