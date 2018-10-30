В Молдове зарегистрировали самый низкий уровень инфляции в этом году

Годовой уровень инфляции опустился в сентябре до самого низкого значения в этом году - 2,4%, в то время как в августе этот показатель составил 3,2%. Эти данные обнародованы сегодня Национальным бюро статистики (НБС), и они подтверждают прогноз Национального банка Молдовы (НБМ), который ожидает к концу года снижения индекса потребительских цен.

Устоявшиеся в этом году тенденции дефляции сохранятся и в ближайшие месяцы, заявил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну в ходе презентации Доклада по инфляции № 3 в начале августа. По его словам, уровень годовой инфляции снизится с 3,2% в июне до 1,9% в среднем по IV кварталу, установившись ниже предела в ± 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%, передает Молдпрес.

Согласно официальным данным, годовая инфляция на продукты питания в сентябре составила 5,3%, на непродовольственные товары – 2,6%, а на услуги, оказываемые населению - (-2,5%). В сентябре индекс потребительских цен вырос незначительно - на 0,1% по сравнению с августом.

Статистически данные также свидетельствуют о том, что рост средних потребительских цен на 0,1% был обусловлен повышением цен на непродовольственные товары, на 0,4% - снижением тарифов на услуги, оказываемые населению, на 0,1% - сохранением цен на продукты питания на уровне цен августа 2018 года.

В то же время, НБС сообщает, что потребительские цены в сентябре 2018 года по сравнению с концом прошлого года снизились на 0,4%, находясь под влиянием снижения цен на продукты питания – на 0,4% и снижением тарифов на услуги, оказываемые населению на 2,7%.