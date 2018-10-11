Ученые всерьез рассматривают возможность строительства телескопов на Луне, сообщил директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.
"Есть диапазоны спектра, например, ультрафиолет, наблюдения в которых Земли невозможны. Именно поэтому мы строим космические телескопы. Вопрос о том, стоит ли это делать на Луне, в последние годы перешел из разряда фантазий в экономическую плоскость. Во многих странах, в том числе и в России, на полном серьезе рассматриваем создание небольшой станции на Луне, включающей и телескопы. Это абсолютно реальные и серьезные проекты, которые ждут широкомасштабного начала освоения Луны", — сказал он для РИА Новости.
По словам Бисикало, в федеральной космической программе России есть несколько проектов, направленных на изучение Луны, и, возможно, на следующих этапах встанет вопрос и о создании обсерватории на Луне.
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