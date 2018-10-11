Российские ученые: астероиды не уничтожат жизнь на Земле в ближайшие сотни лет

Падение астероидов не угрожает жизни на Земле в ближайшие сотни лет, считает директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

"На сегодняшний день обнаружено порядка 19 тысяч астероидов, которые могут сближаться с орбитой Земли. Для каждого известного объекта рассчитывается орбита и вероятность столкновения более чем на 100 лет в будущее. Каждый день открываются новые астероиды, сближающиеся с Землей, для этих астероидов определяются и уточняются орбиты и рассчитываются вероятности столкновения с планетами. Таким образом, почти все крупные околоземные астероиды размером более 1 километра, способные вызывать на Земле глобальную катастрофу, астрономам известны. Результаты математического моделирования движения известных крупных астероидов показывают, что в ближайшие сотни лет столкновение с данными объектами Земле не грозит", — сказал Бисикало в интервью РИА Новости.

Он отметил, что астрономы меньше знают об астероидах размером менее одного километра из-за большого количества таких космических тел. Из околоземных астероидов размером от 100 метров ученым известны не более 10%, а размером 20-30 метров — около 1-2%.