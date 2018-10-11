Вулкан Этна сползает в море и может вызвать катастрофическое цунами

Вулкан Этна может вызвать смертоносный катаклизм, предупреждают ученые. Причем речь идет не об извержении, а о цунами.

Исследователи обнаружили, что вулкан, который находится на острове Сицилия, медленно сползает в Средиземное море. Признаки движения зафиксировали еще несколько десятилетий назад. Но до недавних пор ученые не подозревали, к каким разрушительным последствиям это может привести.

«Весь склон начал опускаться из-за силы тяжести», – пояснила геофизик Хайдрун Копп из Центра исследований Мирового океана в Объединении имени Гельмгольца (GEOMAR).

Не исключено, что в определенный момент горные породы обрушатся и вызовут огромную многометровую волну, передает МИР24.

Сейчас скорость движения Этны составляет около 14 мм в год. Истинная причина, по которой вулкан стал опускаться, остается неизвестной. Ученые предполагали, что это связано с накоплением магмы внутри. Но новое исследование теорию не подтвердило.

В апреле 2016 году команда исследователей разместила пять подводных транспондеров вдоль южного края Этны. Аппаратура способна фиксировать смещение горы к юго-востоку даже на миллиметры. В течение года ничего не происходило. Но с 12 по 20 мая 2017 года Этна «переехала» сразу на четыре сантиметра. Движение было связано с сейсмической активностью в местном разломе (породы двигались вдоль разлома в течение восьми дней, хотя землетрясения не произошло).

Ученые сделали вывод, что смещения Этны носят эпизодический характер и связаны не с магмой, а с нестабильностью земной коры. Это не самая хорошая новость. Глубинное скольжение пород может потенциально привести к резкому и катастрофическому обрушению вулкана.

Высота Этны составляет около трех тысяч метров. Кроме того, она расположена в густонаселенном районе. Падение и вызванное им цунами может привести к десяткам тысяч жертв. Впрочем, ученые пока воздерживаются от точных прогнозов. Неизвестно, когда произойдет катастрофа – возможно, пройдет еще около ста тысяч лет, прежде чем Этна рухнет в море. Но наблюдения за горой будут вестись в постоянном режиме.