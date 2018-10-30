Молдове выделили кредит на регистрацию и оценку земельных участков

Свыше 30 миллионов евро кредита выделил Молдове Всемирный банк на регистрацию и оценку земельных участков, которые не занесены в кадастр.

Согласно прошлогодним данным, на учет не поставлены примерно 550 тысяч частных земельных участков, расположенных, в основном, в сельской местности. Владельцам не придется за платить за процедуру.

Молдова присоединилась к Группе Всемирного банка в 1992 году. С тех пор финансовое учреждение выделило нашей стране свыше миллиарда долларов на реализацию 60 проектов.