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Растущее население Земли может вызвать продовольственный кризис: ученые предлагают несколько вероятных путей спасения
// фото: mir24.tv
13:17, 11 Oct 2018
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Человечеству придется существенно пересмотреть подход к сельскому хозяйству и питанию, чтобы прокормить быстро растущее население.

По подсчетам ученых, к 2050 году на Земле будут жить более 10 миллиардов человек. Обеспечить всех необходимыми продуктами возможно, но при соблюдении ряда важных условий, сообщает Nature.

Следует перейти, причем в глобальных масштабах, на более здоровую пищу с преобладанием растительного рациона, вдвое сократить перепроизводство и количество отходов (когда не проданные продукты выбрасываются), а также усовершенствовать аграрные методы и технологии.

В противном случае ресурсы планеты начнут критически истощаться, а загрязнение почвы и воды удобрениями достигнет огромных масштабов, передает МИР24.

Ученые рассчитали – если ничего не изменится, влияние на природу к середине столетия возрастет на 50-90%. Этому способствуют и рост населения, и преобладание диеты с высоким содержанием жиров, сахара и мяса (производство этих продуктов и их отходы вредят экологии сильнее всего). Между тем такой нагрузки экосистемы планеты уже, скорее всего, не выдержат.

Авторы исследования разработали несколько вероятных путей спасения:

- переход человечества на растительную диету мог бы сократить выбросы парниковых газов более чем вдвое и снизить вред от удобрений, распахивания земель и траты пресной воды на 10-25%;

- повышение урожайности на уже используемых землях, разумное применение удобрений и грамотное обращение с водными ресурсами способны снизить вред от сельского хозяйства на 50%;

- сокращение неиспользованных продуктов и отходов наполовину сократит негативное воздействие на окружающую среду на 16%.

Многие решения уже внедряются в некоторых странах, но локально, и их эффекта недостаточно для глобального изменения ситуации. Авторы исследования отметили, что изменения следует провести во всех сферах пищевой промышленности, начиная от упаковки и транспортировки продуктов и заканчивая их утилизацией.




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