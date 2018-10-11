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Физики опубликовали последнюю статью Стивена Хокинга
// фото: Facebook
13:30, 11 Oct 2018
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Соавторы Стивена Хокинга из Кембриджского и Гарвардского университетов опубликовали последнюю научную статью, написанную при участии великого физика. В последней работе, опубликованной на сервере предпубликаций Корнеллского университета, Хокинг и его коллеги рассуждают, какими потенциальными свойствами наделяются отдельные предметы при попадании в чёрные дыры.

Физик-теоретик из Кембриджа и соавтор последней работы британского учёного, профессор Малькольм Перри отметил, что над этой темой Стивен Хокинг работал последние 40 лет. В последней научной статье Хокинг и его коллеги пытаются выяснить, как именно информация об объекте, помещённом в черную дыру, может быть сохранена и восстановлена, при условии, что чёрные дыры обладают "ограниченным" жизненным циклом и со временем исчезают. пишет life.ru.

Другой известной работой Стивена Хокинга, опубликованной уже после его смерти, стала теория о "конечности" космоса. В этой работе физик отмечал, что космическое пространство и Вселенная не бесконечны, и, напротив, имеют четкие границы. За две недели до своей смерти Хокинг сделал и другое важное открытие — описал вероятное множество параллельно существующих вселенных, которые теоретически могли бы стать причиной гибели человечества. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Тело одного из величайших умов столетия похоронено в Кембридже.




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