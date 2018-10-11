Ученые назвали еще одно негативное свойство электронных сигарет

Наполнители и вкусовые добавки из жидкостей для вейпов вызывают воспаления в легких и крайне негативно влияют на их работу, выяснили медики, опубликовавшие статью в American Journal of Physiology.

"Те негативные эффекты, которые мы открыли во время наблюдений за действием испарителей на животных, подчеркивают то, что нам необходимо срочно проверить токсичность и безопасность этих устройств, стремительно набирающих популярность по всему миру", — пишут Константинос Глинос (Constantinos Glinos) из университета Афин (Греция) и его коллеги.

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания, передает РИА Новости

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Глинос и его коллеги проверили, как различные вкусовые и ароматические добавки, присутствующие в жидкости для вейпов, влияют на работу разных частей легких и жизнедеятельность их клеток, наблюдая за жизнью нескольких мышей-"курильщиков".

Для этого ученые разделили грызунов на четыре группы, одна из которых "курила" обычные табачные изделия, вторая – испаритель без ароматических добавок и никотина, третья – вейпы с чистым никотином, а четвертая – электронные сигареты с ароматом табака.

Как показали эти опыты, помимо "обычных" негативных последствий курения, все три типа испарителей вызывали воспаления в легких и заставляли их вырабатывать большие количества слизи. При долгом употреблении вейпов ткань легких начинала терять эластичность, воспаления становились хроническими, а в их клетках начали накапливаться оксиданты.

Особенно сильно это проявлялось для никотиновых испарителей с запахом табака – они периодически не только не уступали обычным сигаретам в силе действия на организм, но и превосходили их. С другой стороны, проблемы с дыханием были сильнее выражены у мышей, "куривших" обычные сигареты, что говорит о совершенном разном характере влияния электронных испарителей и настоящего табака на организм.

В любом случае, как отмечает Глинос, подобные выводы в очередной раз говорят о необходимости быстрейшего изучения того, как вейпы влияют на легкие и другие ткани тела человека, и разработки законов, ограничивающих их оборот.