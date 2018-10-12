Ученые рассказали, как часто можно есть куриные яйца

Американские ученые из института EpidStat совместно с сотрудниками исследовательской компании DLW Consulting Services провели исследование, которое опровергло распространенное мнение о том, что яйца повышают уровень холестерина в крови и тем самым способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, употребление одного яйца в день даже может сократить риск инсульта, сообщает MedikForum.

Член правления Немецкого фонда сердца Гельмут Гольке, комментируя данное исследование, отметил, что не последнюю роль играет то, вместе с какими продуктами употребляются яйца. К примеру, традиция употреблять данный продукт вместе с беконом действительно связана с риском потребления вредных для сосудов насыщенных жирных кислот. При этом он отметил, что питание влияет на уровень холестерина лишь отчасти, пишет Известия.

«Остальное — вопрос генетики. Гены определяют количество ЛПНП-рецепторов в печени, регулирующих содержание холестерина в крови», — пояснил Гольке.