В вечной мерзлоте найдены полезные для иммунной системы бактерии

Ученые Тюменского государственного университета и Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН обнаружили в породах вечной мерзлоты штамм бактерий, которые стимулируют работу иммунной системы и могут использоваться для разработки новых лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

Бактерии выделяют из многолетнемерзлых пород. По словам ученых, интерес к ним вызван синтезом ими веществ с иммуномодулирующими свойствами. В дальнейшем исследование позволит сделать вывод о потенциальном использовании штамма в качестве пробиотика, пишет lenta.ru.

В вузе уточнили, современные технологии превращают вечную мерзлоту в перспективный ресурс для разработки лекарственных препаратов на основе штаммов.

Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) с лабораториями мирового уровня был создан в Тюменском государственном университете в 2017 году. В рамках научно-исследовательских проектов специалисты и студенты ежегодно организуют экспедиции, в том числе с целью изучения состояния вечной мерзлоты в российской Арктике.