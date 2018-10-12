Китайские ученые вывели мышат от однополых родителей

Учёные Китайской академии наук вывели мышат от однополых родителей. Отмечается, что генетикам пришлось прибегнуть к технологии редактирования генов.

Как сообщает BBC News, мышата, рождённые от двух матерей, здоровы и способны продолжить свой род.

При этом исследователи провели такой же опыт и с двумя особями мужского пола, однако эксперимент потерпел неудачу. Родившиеся мышата умерли через несколько дней после рождения, пишет life.ru.

Доктор Тереза ​​Холм из Университета Окленда отметила, что в долгосрочной перспективе для однополых пар появится шанс заводить детей.

— Исследование может привести к появлению способов завести здоровое потомство для однополых пар, — сказала она.

Также учёные объясняли интерес к эксперименту желанием попытаться ответить на фундаментальный вопрос, зачем люди занимаются сексом.