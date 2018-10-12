Ультракороткие вспышки невидимых радиоволн были впервые зафиксированы в 2007 году, с тех пор ученым удалось «поймать» 20 таких вспышек, сообщает LiveScience.
Астроном Райан Шэннон из Технологического университета Суинберна (Австралия) говорит: «Нам удалось подтвердить, что это излучение приходит из отдаленной части Вселенной, а не из ближайших галактик. Оно проделало путь в миллиарды световых лет», пишет Моя Планета.
Характеристики излучения также помогают понять, что именно находится между галактиками. Большая часть межзвездного пространства заполнена протонами и нейтронами (известно как «барионное вещество»), которые собираются в большие газовые облака. Изучение приходящих радиоволн помогает лучше понять концентрацию барионов и установить недостающие звенья.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Успешны знакомства и поездки.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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