Астрономы: Земля подвергается облучению из другой части Вселенной

Ультракороткие вспышки невидимых радиоволн были впервые зафиксированы в 2007 году, с тех пор ученым удалось «поймать» 20 таких вспышек, сообщает LiveScience.

Астроном Райан Шэннон из Технологического университета Суинберна (Австралия) говорит: «Нам удалось подтвердить, что это излучение приходит из отдаленной части Вселенной, а не из ближайших галактик. Оно проделало путь в миллиарды световых лет», пишет Моя Планета.

Характеристики излучения также помогают понять, что именно находится между галактиками. Большая часть межзвездного пространства заполнена протонами и нейтронами (известно как «барионное вещество»), которые собираются в большие газовые облака. Изучение приходящих радиоволн помогает лучше понять концентрацию барионов и установить недостающие звенья.