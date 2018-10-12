Склонность к ожирению передается трем поколениям потомков

Матери, которые увлекаются жирной пищей и фастфудом, рискуют испортить здоровье своим потомкам на несколько поколений вперед, выяснили ученые из Университета Цюриха.

Исследования на лабораторных мышах показали – самки грызунов, которые во время беременности питались продуктами с высоким содержанием жиров, передавали проблемы с метаболизмом и склонность к вредным зависимостям детям, внукам и правнукам, сообщает Translational Psychiatry.

При этом никто из мышей не страдал от ожирения, а их потомство получало сбалансированный рацион. Но, несмотря на это, генетическая склонность второго и последующих поколений к разрушающему образу жизни была очевидна.

В ходе эксперимента мышей держали на жирном рационе в течение девяти недель до спаривания, а затем во время беременности и кормления. Контрольная группа питалась по стандартной схеме. После этого специалисты изучили физическое состояние потомства и его поведенческие характеристики, передает МИР24.

Тесты показали, что дети, внуки и правнуки мышей из первой группы более склонны к зависимостям. Предрасположенность к ожирению стала менее явной лишь в третьем поколении. Ученые предположили, что тучность оказалась заложена в них уже внутриутробно – мозг зародышей реагировал на поступающие в организм вредные вещества, и это сказалось на поведении уже во взрослом возрасте.

Зависимости не ограничивались только едой – такие животные проявляли интерес к алкоголю и наркотическим веществам.

По словам ученых, провести аналогичное исследование на людях не представляется возможным – слишком много факторов влияет на развитие плода. Но результаты явно заставляют задуматься.

Авторы исследования отметили, что впервые выявили «передачу» ожирения не только детям, но и последующим потомкам. Полученные данные помогут разработать диетические рекомендации для будущих матерей, чтобы дать их детям и внукам шанс на более здоровую жизнь. Также появляется возможность выявить потенциальные «группы риска» по ожирению и предпринять профилактические меры.