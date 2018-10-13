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В Средиземном море открыли новое кладбище древних кораблей
фото-символ // фото: Densegodnya.ru
20:08, 13 Oct 2018
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Международная группа археологов обнаружила обломки по крайней мере 58 затонувших кораблей вблизи греческого архипелага Фурни в восточной части Эгейского моря, сообщает ТАСС. Это одно из самых больших кладбищ затонувших кораблей в регионе.

Найденные фрагменты охватывают огромный исторический период и относятся к разным временам и эпохам: от Древней Греции и Рима до Нового времени и XX века. По словам специалистов, многие корабли были нагружены ценным грузом.

 На месте крушения исследователи также обнаружили более 300 различных артефактов, включая амфоры, горшки, светильники и миски. Это проливает свет на то, какие именно товары перевозились в Средиземноморье. Обломки кораблей находятся в разной степени сохранности. Некоторые из них дошли до наших дней практически в первозданном виде, другие имеют большое количество повреждений. В основном это зависит от того, на какой глубине они пролежали такое большое количество времени. В частности, если она составляла более 60 м, фрагменты оставались почти нетронутыми, указывают археологи.

Главной причиной такого огромного числа кораблекрушений в этом районе считаются трудности навигации, поскольку там находится множество подводных скал, узких проливов, отмелей и быстрых течений. Кроме того, немаловажную роль играет частая смена ветра, что не позволяло капитанам судов справиться с управлением.

Однако нельзя исключать и такой фактор, как морской разбой, поскольку концентрация торговых путей привлекала сюда пиратов, которые атаковали корабли с целью завладения богатой и легкой добычей, передает Моя планета.




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