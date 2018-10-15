Стивен Хокинг предсказал появление расы "суперлюдей" и боялся этого

Физик Стивен Хокинг видел одну из новых угроз человечеству в появлении "суперлюдей" с измененной ДНК. Такой прогноз содержится в книге "Короткие ответы на серьезные вопросы", над которой Хокинг работал незадолго до смерти.

Ученый считал, что в недалеком будущем богатые люди смогут модифицировать свои ДНК и ДНК своих детей, улучшая память, интеллект, иммунитет и продолжительность жизни, пишет meduza.io.

"Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение", — цитирует The Sunday Times выдержки из книги Хокинга, которая поступит в продажу в середине октября.

По мнению ученого, появление генетически модифицированных людей приведет к тому, что обычные люди или станут "низшей кастой", или вымрут.