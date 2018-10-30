Нацбанк выпустит подарочные наборы монет достоинством 1, 2, 5 и 10 леев

Национальный банк Молдовы сегодня объявил о решении выпустить подарочный набор монет достоинством 1, 2, 5 и 10 леев.

НБМ утвердил соответствующее постановление "по многочисленным просьбам представителей госучреждений, коммерческих организаций, туристических агентств и граждан", передает Молдпрес.

Прежде чем приступить к производству монет, НБМ обращается к потенциальным покупателям с просьбой выслать до 31 октября 2018 года на электронный адрес operatiuni.numerar@bnm.md письмо с указанием желаемого количества наборов. Данное письмо не будет нести никаких юридических последствий.

В НБМ подарочные наборы монет смогут приобрести государственные учреждения, а все остальные желающие - в лицензированных банках.

Монеты в 1, 2, 5 и 10 леев были введены в обращение 28 февраля 2018 года. Это впервые, когда НБМ выпускает монеты такого достоинства.