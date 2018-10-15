Назван самый опасный тип ожирения

Ученые из Института Скриппса (США) выявили наиболее опасный тип ожирения. В ходе исследования они изучили около 2500 пациентов, у которых, в частности, отслеживали уровни химических соединений-метаболитов, задействованных в обмене веществ (метаболомы). В число последних входят, в частности, глюкоза и мочевая кислота.

Изменения в здоровье участников отслеживали в режиме реального времени – многие из них находились под наблюдением врачей около десяти лет, сообщает The Conversation.

Оказалось, что ожирение влияет на организм даже сильнее, чем предполагалось. Известно, что с появлением лишних килограммов растет уровень липидов, в том числе холестерина. Но это еще не все. Исследование показало – меняются белковый и углеводный обмен, выработка энергии и концентрация гормонов.

Иными словами – ожирение нарушает весь процесс метаболизма. Самые тяжелые последствия наблюдались у людей, у которых жировые отложения скапливались в районе живота и печени – развивались гипертония, сердечные болезни, диабет, передает МИР24.

Ученые отметили, что в некоторых случаях такие пациенты внешне не слишком отличались от здоровых людей. Опасные килограммы оседали не непосредственно на талии, а более глубоко, обволакивая внутренние органы и нарушая их работу.

Генетический анализ показал, что предрасположенность к ожирению существует, но оказывает гораздо меньшее влияние на набор веса, чем факторы внешней среды (питание и физическая активность).

Но есть одно исключение. Ученые определили, что у очень тучных людей встречается мутация в гене, контролирующем аппетит. Речь идет о рецепторе меланокортина 4 (MC4R). Пациенты испытывают постоянный неконтролируемый голод и, естественно, склонны набирать вес. Но это отклонение, надеются специалисты, можно будет скорректировать при помощи новых препаратов.