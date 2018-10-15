В Италии нашли "вампирское" захоронение десятилетнего ребенка

В Италии антропологи нашли «вампирское» захоронение V века, сообщается в пресс-релизе Аризонского университета. Десятилетнего ребенка, больного малярией, похоронили с камнем во рту, вероятно, чтобы он не мог восстать из мертвых и начать заражать живых людей.

Легенды о вампирах существовали у многих народов и методы защиты от них были похожи. Обычно таких людей хоронили в отдельных погребениях. Чтобы они не вышли из могил и не причинили вреда живым, им вбивали в грудь деревянный или железный кол; рядом с покойным клали острые предметы, например серпы, чтобы они его ранили или убили, когда тот начнет трансформироваться; голову умершего хоронили отдельно от тела или клали ее между ног, чтобы ускорить выход души из тела, передает nplus1.ru.

За последние несколько лет исследователи находили захоронения в разных частях Европы, которые были интерпретированы, как «вампирские». В 2009 году в Венеции нашли погребение XVI века а в нем останки пожилой женщины с кирпичом во рту; несколько средневековых захоронений, в которых умершим клали в рот камень или клали рядом серп, обнаружили в разных частях Польши; в 2017 году в центральной Англии нашли останки мужчины, жившего в III-IV веках, у которого выдрали язык, а вместо него положили камень.

Американские и итальянские археологи под руководством Дэвида Сорена (David Soren) из Аризонского университета проводят раскопки в коммуне Луньяно-ин-Тевертина в центральной Италии с 1987 года. За время работ исследователи нашли так называемое «Детское кладбище», на котором хоронили жертв малярии, которая вспыхнула здесь в середине V века. Ученые нашли здесь более 50 захоронений младенцев, нерожденных и маленьких детей, старшему из которых было три года.

Анализ ДНК некоторых останков показал, что дети болели малярией. В могилах некоторых из них исследователи обнаружили вороньи когти, кости жаб, бронзовые котелки, наполненные пеплом и останками щенков, которых, по-видимому, принесли в жертву. Все эти предметы ассоциируются с колдовством и магией. Кроме того, на руки и ноги старшей из всех, трехлетней девочки, положили камни, чтобы не дать ей выйти из могилы. «Мы знаем, что римляне очень беспокоились об этом и не пренебрегали даже колдовством, чтобы не допустить, чтобы зло — все, что загрязняет организм, — вышло наружу», — говорит Дэвид Сорен.

Летом 2018 года археологи нашли на «Детском кладбище» могилу десятилетнего ребенка неизвестного пола, который был похоронен с камнем во рту. По-видимому, он болел малярией, об этом свидетельствовали абсцессы зубов, которые могут возникать при этом заболевании. Исследователи полагают, что камень положили ребенку в рот намеренно, чтобы удержать малярию внутри тела. Следы зубов на камне подтверждают это предположение. Анализа ДНК ребенка исследователи еще не проводили, а его возраст определили по зубам.