Пингвины, которые живут не на льдинах – африканские. Впрочем и в норах на раскаленных пляжах Южной Африки их скоро могут не найти ни туристы, ни ученые. Орнитологи не успели даже забить тревогу, как за три года колония очковых пингвинов уменьшилась на четыре тысячи пар. А за последние восемь лет популяция сократилась почти на 70%.
Южная Африка – единственное место, где они живут и размножаются. Но здесь почти полностью разрушена среда их обитания. Из-за изменения климата огромные приливные волны захватывают все больше пляжей, где эти удивительные птицы роют норы и выводят потомство. Коммерческие рыболовные корабли практически выловили всю рыбу, либо заставили мигрировать по другим направлениям любимые пингвинами анчоусы и сардины.
«Теперь пингвинам приходится плавать на очень большие расстояния, чтобы прокормиться. Ответственность за них лежит на нас. Мы ежечасно думаем, как сделать так, чтобы увеличить их колонию, чтобы наши дети и внуки могли любоваться им не в зоопарках, могли видеть, как они отважно покоряют океанское течение, кормят в норах птенцов и весело шлепают по песку», – поделилась сотрудница заповедника Саймонстаун Фарешешка Роджерс.
У африканских очковых пингвинов есть и другое название – ослиные. Они получили его благодаря крикам, которые очень похожи на рев ослов, передает МИР24.
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