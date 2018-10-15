В горах Иордании нашли деревню эпохи неолита

Поселение эпохи неолита обнаружено юге Иордании, сообщает Science in Poland. Открытие было сделано археологами Ягеллонского университета в труднодоступной горной местности. Ранее исследования здесь не проводились.

При раскопках удалось найти каменные стены и центральное здание – возможно, жилище правителя или храм. Вокруг сооружений ученые обнаружили множество артефактов, в том числе точильные камни и наконечники стрел, а также керамику, пишет Газета.ru.

«Мунката'а – самое восточное поселение позднего неолита, найденное по состоянию на сегодняшний день, — заявил руководитель экспедиции Петр Колодзейчик. – Никто до нас не копал в этих условиях, однако мы планируем исследовать местность и дальше на протяжении ближайших лет. Это очень интересный период в истории Ближнего Востока. Зарождалась цивилизация, развивались технологии сельского хозяйства и ремесленного производства, появлялись первые города. Земли современной Иордании простирались между Египтом и Месопотамией, и они до сих пор должным образом не изучены».