В Китае местные археологи нашли останки женщины возрастом 900 лет, ее гробница находилась в деревне Тигуай. О находке они рассказали в журнале Chinese Cultural Relics.
Женщина была похоронена со множеством предметов, включая модель дома, внутри которого была даже миниатюрная посуда. Также в гробу находился кулон, изображающий двух драконов. На внутренней части крышки гроба было указано, что в нем лежит «Великая дама», жившая в округе Анькан. Прочитать ее имя довольно сложно, но, по предположению исследователей, женщину могли звать Цзянь, пишет Газета.ru.
Уточнить возраст женщины помогли монеты, уложенные в основании гроба — они были отчеканены приблизительно в 713-1100 годах нашей эры. Вероятнее всего, женщина жила в годы правления империи Сун, когда в Китае процветали искусство и наука.
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