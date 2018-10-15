Генетики из Кембриджского университета (Великобритания) предположили, что большая часть случаев развития слабоумия может быть связана не с наследственностью, а с появлением «точечных» мутаций в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга. Результаты исследования представлены в статье журнала Nature Communications.
Ученые проанализировали, как распределены небольшие мутации по разным отделам мозга у 60 пожилых людей. Часть добровольцев страдала от деменции и болезни Альцгеймера, пишет Известия.
В результате эксперимента выяснилось, что мутации не были унаследованы от родителей, а появились уже после оплодотворения яйцеклетки, во время формирования мозга зародыша. Они как бы «сидят в засаде» и ожидают того, когда их носитель постареет.
Открытие специалистов объясняет тот факт, что многие люди становятся жертвами слабоумия, не имея родственников с подобными недугами, отмечает «РИА Новости».
Подобные мутации были обнаружены в клетках мозга около половины испытуемых пожилых людей. При этом они присутствовали как у здоровых участников эксперимента, так и в нейронах носителей деменции и болезни Альцгеймера.
Позже генетики выяснили, что наличие мутаций в мозге было не случайно. Так, старческое слабоумие было связано с повреждениями в генах DNMT3A и TET2, управляющих ростом сосудов мозга и работой барьера между кровеносной системой и его тканями.
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