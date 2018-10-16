В Норвегии под землей нашли корабль викингов

Археологи обнаружили на северо-востоке Норвегии место захоронения викингов с двадцатиметровым кораблем на глубине в полметра под землей, пишет The Guardian.

Найти корабль удалось с помощью специального радара. Находка археологов примечательна тем, что захоронение находится в фермерской зоне, а курган, возвышавшийся над ним, был срыт, пишет Корреспондент.

По соседству еще виден курган Джилли (Jelle), исследователям также удалось найти следы еще как минимум восьми ранее не известных захоронений в окрестностях, отмечает газета.

Руководитель проекта, археолог Норвежского института исследований культурного наследия Ларс Густавсен сообщил, что погребенный под землей корабль - это часть кладбища, которое было обустроено таким образом, чтобы демонстрировать силу и влияние похороненных на нем.

В ближайшее время раскапывать найденный курган не планируется, в дальнейшем будет проведено исследование захоронения, чтобы оценить степень его сохранности.