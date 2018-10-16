Учёные создали программу, которая эффективнее врачей выявляет у людей депрессию

Американские учёные из Медицинского центра цифрового здоровья им. Пенна опубликовали результаты исследования, в ходе которого анализировались данные профилей Facebook 683 добровольцев. Среди участников эксперимента было 114 человек, которым был поставлен диагноз "депрессия", и учёные сумели опознать этих людей среди прочих.

Отмечается, что программа, разработанная учёными, позволяет увидеть в аккаунте человека в Facebook "лингвистические маркеры". Они могут свидетельствовать о наличии у пользователя депрессии. Причём диагноз ставится в среднем на 3 месяца раньше, чем это делают врачи, пишет life.ru.

Среди маркеров, выявляющих депрессию, выделяют такие слова, как "одинокий", "слёзы", и другие.

Также алгоритм обращает внимание на длину постов и используемые пользователем местоимения.

По мнению учёного Эндрю Шварца, принимавшего участие в эксперименте, социальные сети могут быть использованы и во благо.

— Существует мнение, что использование социальных сетей негативно сказывается на психическом здоровье. Однако соцсети могут оказаться важным инструментом для диагностики, мониторинга и в конечном счёте — лечения, — цитирует Шварца газета Independent.

Учёные полагают, что технологию можно усовершенствовать с помощью включения в перечень анализируемой информации данных с телефонов или создав программу для анализа фотографий, размещённых в соцсетях.