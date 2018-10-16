Американские учёные из Медицинского центра цифрового здоровья им. Пенна опубликовали результаты исследования, в ходе которого анализировались данные профилей Facebook 683 добровольцев. Среди участников эксперимента было 114 человек, которым был поставлен диагноз "депрессия", и учёные сумели опознать этих людей среди прочих.
Отмечается, что программа, разработанная учёными, позволяет увидеть в аккаунте человека в Facebook "лингвистические маркеры". Они могут свидетельствовать о наличии у пользователя депрессии. Причём диагноз ставится в среднем на 3 месяца раньше, чем это делают врачи, пишет life.ru.
Среди маркеров, выявляющих депрессию, выделяют такие слова, как "одинокий", "слёзы", и другие.
Также алгоритм обращает внимание на длину постов и используемые пользователем местоимения.
По мнению учёного Эндрю Шварца, принимавшего участие в эксперименте, социальные сети могут быть использованы и во благо.
— Существует мнение, что использование социальных сетей негативно сказывается на психическом здоровье. Однако соцсети могут оказаться важным инструментом для диагностики, мониторинга и в конечном счёте — лечения, — цитирует Шварца газета Independent.
Учёные полагают, что технологию можно усовершенствовать с помощью включения в перечень анализируемой информации данных с телефонов или создав программу для анализа фотографий, размещённых в соцсетях.
Комментарии
- В Норвегии под землей нашли корабль викингов
- Названа одна из главных причин развития слабоумия
- В Китае найдены останки женщины возрастом 900 лет
- В горах Иордании нашли деревню эпохи неолита
- На грани вымирания: популяция африканских пингвинов сократилась на 70%
- В Италии нашли "вампирское" захоронение десятилетнего ребенка
- Назван самый опасный тип ожирения
- Стивен Хокинг предсказал появление расы "суперлюдей" и боялся этого
- В Средиземном море открыли новое кладбище древних кораблей
- Склонность к ожирению передается трем поколениям потомков
- В Египте продлили режим ЧП на три месяца
- Тэнасе о внесении европейского вектора в Конституцию: Важный шаг к консолидации нашей европейской идентичности
- Замужество за Томом Крузом спасло Николь Кидман от голливудских насильников
- "Судьбы девочек поломаны": мать сестрер Хачатурян рассказала о жизни детей после СИЗО
- Названа причина поражения Макгрегора от Нурмагомедова
- В Индии 52-летняя стюардесса выпала из самолета
- Школьник сыграл на концерте Foo Fighters, покорив публику и музыкантов. ВИДЕО
- Спикер Канду надеется, что ЛП и ЛДПМ проголосуют за "евроинтеграцию" и поддерживает "обеими руками" изменение 13 статьи Конституции
- Несколько стран вводят новые сборы для путешественников
- Корь отступает: в октябре не были зарегистрированы новые случаи заболевания
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Успешны знакомства и поездки.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Смело назначайте свидания.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com