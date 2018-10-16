Последний день Помпеи перенесут на два месяца

Историки могут перенести дату извержения вулкана Везувия в 79 году н.э. почти на два месяца позже из-за находки, обнаруженной на стене дома в древнеримском городе. Об этом пишет издание La Repubblica.

На стене жилого здания сохранилась сделанная углем надпись, которая отмечает 16-й день до ноябрьских календ, или 17 октября. Ученые установили, что в год трагедии в этом доме шел ремонт, причем в двух других комнатах работы были завершены, пишет Известия.

По словам экспертов, эта надпись не могла быть сделана за год до трагедии, поскольку уголь является недолговечным материалом и он бы не сохранился. Исследователи полагают, что неизвестный написал дату на стене за неделю до трагедии. Таким образом, трагедия произошла 24 октября, а не августа, как считалось ранее.