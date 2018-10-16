Учёные из Национального центра научных исследований Франции и Университета Ренн I смогли найти способ побороть нашествие птиц на территории аэропортов. Оказалось, что пернатых пугает изображение широко раскрытых глаз. Об этом сообщает PLos One.
Исследование проводилось в два этапа. В первом подневольным пернатым показывали различные статичные и движущиеся изображения. Любопытно, но именно увеличивающийся рисунок широко открытых глаз пугал птиц больше всего. Причину столь необычной закономерности установить не удалось, однако учёные считают, что данное изображение они воспринимали, как опасный приближающийся объект, пишет life.ru.
Во втором этапе эксперты установили два светодиодных дисплея около взлётно-посадочной полосы. На них транслировалось увеличивающиеся изображение широко открытых глаз. В итоге учёные сумели сделать вывод, что количество хищных птиц в воздушной гавани сократилось почти в 3 раза.
Отметим, что пернатые являются одной из самых серьёзных опасностей для гражданских лайнеров. Из-за столкновения самолётов и птиц с 1990 по 2006 год погибло 262 человека.
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