ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Но не принимайте все так близко к сердцу.

Источник